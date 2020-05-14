Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 21'lik yetenek...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sonrasında yeniden sahaya inen cimbom, kısa süre önce çalışmalarına başlamıştı. Takımın sahaya inmesiyle beraber gelecek sezon için de hedefteki isimlerle diyaloğa geçen sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Faslı yetenek, Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını duyurdu! İşte o isim ve transferin tüm ayrıntıları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
14 Mayıs 2020 Perşembe 15:05
Güncelleme: 14.05.2020 15:05
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Galatasaray'da transfer için dev bir harekat başladı... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı kırmızılılar, hedefindeki isimleri bir bir belirledi.
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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gündemdeki isimleri masaya yatıran sarı kırmızılılar, genç isimlere yönelmeyi tercih ederken, pandemi sonrasında elini güçlü tutmak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı hatta teklifini yaptığı iddia edilmişti.
Terim'in sezon başında yaşadığı gerek sakatlıklar, gerekse anlaşmazlıklar nedeniyle önceliğinin 'savaşçı ve başarıya aç isimler' olduğu biliniyor.
Bu bağlamda sarı kırmızılı kulübün hocası Fatih Terim, savunmanın çeşitli bölgelerinde forma giyen Faslı Achraf Dari'ye kancayı attığı aktarıldı.