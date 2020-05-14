Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 21'lik yetenek... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 21'lik yetenek...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sonrasında yeniden sahaya inen cimbom, kısa süre önce çalışmalarına başlamıştı. Takımın sahaya inmesiyle beraber gelecek sezon için de hedefteki isimlerle diyaloğa geçen sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Faslı yetenek, Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını duyurdu! İşte o isim ve transferin tüm ayrıntıları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
14 Mayıs 2020 Perşembe 15:05 Güncelleme: 14.05.2020 15:05
Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 21'lik yetenek...

Galatasaray'da transfer için dev bir harekat başladı... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı kırmızılılar, hedefindeki isimleri bir bir belirledi.

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Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 21'lik yetenek...

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gündemdeki isimleri masaya yatıran sarı kırmızılılar, genç isimlere yönelmeyi tercih ederken, pandemi sonrasında elini güçlü tutmak istiyor.

Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 21'lik yetenek...

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı hatta teklifini yaptığı iddia edilmişti.

Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 21'lik yetenek...

Terim'in sezon başında yaşadığı gerek sakatlıklar, gerekse anlaşmazlıklar nedeniyle önceliğinin 'savaşçı ve başarıya aç isimler' olduğu biliniyor.

Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 21'lik yetenek...

Bu bağlamda sarı kırmızılı kulübün hocası Fatih Terim, savunmanın çeşitli bölgelerinde forma giyen Faslı Achraf Dari'ye kancayı attığı aktarıldı.

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