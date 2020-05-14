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Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 21'lik yetenek...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sonrasında yeniden sahaya inen cimbom, kısa süre önce çalışmalarına başlamıştı. Takımın sahaya inmesiyle beraber gelecek sezon için de hedefteki isimlerle diyaloğa geçen sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Faslı yetenek, Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını duyurdu! İşte o isim ve transferin tüm ayrıntıları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:05 Güncelleme: 14.05.2020 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





