Galatasarayın stoper listesinde Schalkeden Geis de var!

Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 01:03:27
Güncelleme: 01:04:35
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Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
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Galatasaray'da savunma alarmı... Serdar Aziz'in kronik sakatlıkları, Maicon ve Ahmet Çalık'ın ise istenilen seviyede olmaması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken sarı-kırmızılı yönetim, takviye için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
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Tecrübeli hoca, Benedikt Höwedes'i kiralamasını talep etmiş, Fotomaç da bu gelişmeyi okurlarına ulaştırmıştı.
Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
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Ancak Galatasaray'ın, Schalke ile bir başka oyuncusu Johannes Geis için de temas halinde olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
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Teknik direktör Tedesco'nun geçen sezon Juventus'ta kiralık oynayan Höwedes'in yanı sıra Sevilla'da kiralık oynayan Geis'i de takımda istemediği belirtildi.
Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
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Sky Sports'tan Dirk Schlarmann ise Galatasaray'ın sadece Höwedes için değil Geis için de teklif yaptığını açıkladı.