Galatasarayın stoper listesinde Schalkeden Geis de var! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!

    25 Temmuz 2018 Çarşamba, 01:03:27 Güncelleme: 01:04:35
    Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
    • 1
    • 12
    Galatasarayın stoper listesinde Schalkeden Geis de var!

    Galatasaray'da savunma alarmı... Serdar Aziz'in kronik sakatlıkları, Maicon ve Ahmet Çalık'ın ise istenilen seviyede olmaması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken sarı-kırmızılı yönetim, takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

    Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
    • 2
    • 12
    Galatasarayın stoper listesinde Schalkeden Geis de var!

    Tecrübeli hoca, Benedikt Höwedes'i kiralamasını talep etmiş, Fotomaç da bu gelişmeyi okurlarına ulaştırmıştı.

    Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
    • 3
    • 12
    Galatasarayın stoper listesinde Schalkeden Geis de var!

    Ancak Galatasaray'ın, Schalke ile bir başka oyuncusu Johannes Geis için de temas halinde olduğu iddia edildi.

    Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
    • 4
    • 12
    Galatasarayın stoper listesinde Schalkeden Geis de var!

    Teknik direktör Tedesco'nun geçen sezon Juventus'ta kiralık oynayan Höwedes'in yanı sıra Sevilla'da kiralık oynayan Geis'i de takımda istemediği belirtildi.

    Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
    • 5
    • 12
    Galatasarayın stoper listesinde Schalkeden Geis de var!

    Sky Sports'tan Dirk Schlarmann ise Galatasaray'ın sadece Höwedes için değil Geis için de teklif yaptığını açıkladı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN