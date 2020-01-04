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Galatasaray'ın savunmacısı PSG'den geliyor! İlk temas gerçekleşti...
Ligin ilk devresinde gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Galatasaray, ikinci yarıda rüzgarı tersine çevirmek için transfer çalışmaların tam gaz devam ediyor. Takım katılacak yeni isimlerle liderlik koltuğuna tekrar oturmak isteyen Aslan, ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsleme gayretinde. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir isim daha gündemde. İşte o futbolcu...
4 Ocak 2020 Cumartesi 13:41
Güncelleme: 04.01.2020 14:47
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Geçtiğimiz yılı çifte şampiyonluk tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona da aynı parolayla başlangıç yaptı.
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Başta RadamelFalcao olmak üzere Nzonzi, Seri ve Lemina gibi birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Cimbom, A Grubu'nda çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.
Geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'na da kabus gibi bir başlangıç yapan ve 5. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Aslan, rövanş maçında rakibini 4-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de de istikrarlı sonuçlar alamayan ve ilk yarının sonunda 27 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray, zirve yarışının uzağında kaldı.