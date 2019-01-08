Galatasarayın rakibi Fenerbahçe: Odion Ighalo derbisi - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe: Odion Ighalo derbisi
Ara transfer dönemi sürerken Nijerya basınından Odion Ighalo'yla ilgili bir iddia geldi.
8 Ocak 2019 Salı, 11:10:57
Güncelleme: 11:14:19
Çin ekibi Changchun Yatai formasını giyen golcü futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabette olduğu belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nijeryalı santrfor Ighalo, daha önce de iki ezeli rakibin gündemine gelmişti.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Allnigeriasoccer.com"un okuyucularıyla paylaştığı habere göre; yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Ighalo, bu sebeple Türkiye'ye son derece sıcak bakıyor.
AÇIĞI ÇİN'DEN KAPATACAKLAR
Haberde oyuncu için en ciddi tekliflerin Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geldiği ve görüşmelerin halen sürdüğü ifade edildi.
29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maçta 21 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.