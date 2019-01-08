Galatasarayın rakibi Fenerbahçe: Odion Ighalo derbisi - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe: Odion Ighalo derbisi

Ara transfer dönemi sürerken Nijerya basınından Odion Ighalo'yla ilgili bir iddia geldi.
8 Ocak 2019 Salı, 11:10:57 Güncelleme: 11:14:19
Galatasarayın rakibi Fenerbahçe: Odion Ighalo derbisi

Çin ekibi Changchun Yatai formasını giyen golcü futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabette olduğu belirtildi.

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Galatasarayın rakibi Fenerbahçe: Odion Ighalo derbisi

Nijeryalı santrfor Ighalo, daha önce de iki ezeli rakibin gündemine gelmişti.

Galatasarayın rakibi Fenerbahçe: Odion Ighalo derbisi

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Allnigeriasoccer.com"un okuyucularıyla paylaştığı habere göre; yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Ighalo, bu sebeple Türkiye'ye son derece sıcak bakıyor.

Galatasarayın rakibi Fenerbahçe: Odion Ighalo derbisi

AÇIĞI ÇİN'DEN KAPATACAKLAR

Haberde oyuncu için en ciddi tekliflerin Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geldiği ve görüşmelerin halen sürdüğü ifade edildi.

Galatasarayın rakibi Fenerbahçe: Odion Ighalo derbisi

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maçta 21 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

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