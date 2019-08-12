Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray transferde gaza bastı. Fernando ve N'Diaye'nin takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak için girişimlerini artıran Cimbom, rotayı Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar 3 isim ile temas halinde. İşte o isimler...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06 Güncelleme: 12.08.2019 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





