GALERİ
Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday
Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray transferde gaza bastı. Fernando ve N'Diaye'nin takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak için girişimlerini artıran Cimbom, rotayı Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar 3 isim ile temas halinde. İşte o isimler...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06 Güncelleme: 12.08.2019 12:07
GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao transferinde mutlu sona bir adım uzaklıkta olan Galatasaray ön libero takviyesi için de temaslarını sürdürüyor.
DİĞER GALERİLER