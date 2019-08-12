Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray transferde gaza bastı. Fernando ve N'Diaye'nin takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak için girişimlerini artıran Cimbom, rotayı Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar 3 isim ile temas halinde. İşte o isimler...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06 Güncelleme: 12.08.2019 12:07
Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Cimbom orta saha transferini bitirmek için gaza bastı.

Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday

Yeni sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan sarı-kırmızılılar, yeni sezon başlamadan transferi sonuçlandırmak istiyor.

Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday

İşte Galatasaray transfer gündeminde olan isimler...

Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday

Falcao transferinde mutlu sona bir adım uzaklıkta olan Galatasaray ön libero takviyesi için de temaslarını sürdürüyor.

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