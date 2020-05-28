Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı! Monaco kiralamazsa... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı! Monaco kiralamazsa...

Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı! Monaco kiralamazsa...

Galatasaray'da gözler Henry Onyekuru'ya çevrildi... Sezon sonunda sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun geleceğine dair önemli bir karar alındı. Olimpiakos'un da talip olduğu bilinen Onyekuru, Galatasaray'da kalacak mı? İşte cevabı...
28 Mayıs 2020 Perşembe 10:03 Güncelleme: 28.05.2020 10:22
Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı! Monaco kiralamazsa...

Galatasaray önümüzdeki sezonun takımı kurmak için şimdiden düğmeye bastı.

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Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı! Monaco kiralamazsa...

Koronavirüs pandemisi sonrası maddi sıkıntılar sebebiyle transferde iç piyasaya yönelen sarı-kırmızılılar, Sivassporlu Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş ile imza aşamasına geldi.

Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı! Monaco kiralamazsa...

Ayrıca iç piyasadan Erdoğan Yeşilyurt ve Oğulcan Çağlayan'ı da yakından takip eden Aslan sezon sonu öncelikli olarak Babel ve Diagne ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı! Monaco kiralamazsa...

Ligin geri kalan sekiz haftalık bölümünün tamamlanmasının ardından da takımdan bazı isimlerin gönderilmesi gündemde.

Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı! Monaco kiralamazsa...

Yerli pazarındaki isimleri büyük oranda belirleyen Aslan'da yönetimin yabancı transferdeki önceliği ise Henry Onyekuru.

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