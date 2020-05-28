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Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı! Monaco kiralamazsa...
Galatasaray'da gözler Henry Onyekuru'ya çevrildi... Sezon sonunda sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun geleceğine dair önemli bir karar alındı. Olimpiakos'un da talip olduğu bilinen Onyekuru, Galatasaray'da kalacak mı? İşte cevabı...
28 Mayıs 2020 Perşembe 10:03
Güncelleme: 28.05.2020 10:22
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Galatasaray önümüzdeki sezonun takımı kurmak için şimdiden düğmeye bastı.
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Koronavirüs pandemisi sonrası maddi sıkıntılar sebebiyle transferde iç piyasaya yönelen sarı-kırmızılılar, Sivassporlu Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş ile imza aşamasına geldi.
Ayrıca iç piyasadan Erdoğan Yeşilyurt ve Oğulcan Çağlayan'ı da yakından takip eden Aslan sezon sonu öncelikli olarak Babel ve Diagne ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Ligin geri kalan sekiz haftalık bölümünün tamamlanmasının ardından da takımdan bazı isimlerin gönderilmesi gündemde.
Yerli pazarındaki isimleri büyük oranda belirleyen Aslan'da yönetimin yabancı transferdeki önceliği ise Henry Onyekuru.