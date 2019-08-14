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Galatasaray'ın o teklifine 'evet' dedi!
Galatasaray'ın Joao Mario transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan basınından gelen bilgilere göre sarı-kırmızılı takım, oyuncuyu transfer konusunda ikna etti. İşte tüm detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:52
Güncelleme: 14.08.2019 15:52
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, bir yandan Falcao'ya kilitlenirken bir yandan da İtalyan ekipleriyle temasını devam ettiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün Portekizli gazeteci Claudia Garcia'nın sosyal medya hesabından duyurduğu Joao Mario transferinde ise sıcak saatler yaşanıyor.
İtalyan basınından Tuttosport, sarı-kırmızılılarla ilgili yeni bir iddiayı gündemine taşıdı.
O iddiaya göre Galatasaray, Inter'in gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Joao Mario'ya Milano ekibinde kazandığı maaşın aynısını önerdi.
Yıldız futbolcunun artık Antonio Conte'nin planları arasında olmadığını bilmesi ve Galatasaray'dan maaş konusunda beklediği teklifin gelmesiyle transferine sıcak baktığı bildirildi.