Galeri Galatasaray Galatasaray'ın Mostafa Mohamed operasyonu ortaya çıktı! Mısır'a transfer heyeti gitti ve...

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed operasyonu ortaya çıktı! Mısır'a transfer heyeti gitti ve...

Galatasaray son dakika transfer haberleri: Mısır'ın ünlü gazetecilerinden ve Zamalek kulübüne yakınlığı ile bilinen Sarah Abdelbaky, oyuncunun transfer sürecine dair Galatasaray ile Zamalek arasında yaşananları Fotomac.com.tr'ye anlattı. İşte o çok önemli flaş ifadeler ve iddia edilen flaş ayrıntı... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed operasyonu ortaya çıktı! Mısır'a transfer heyeti gitti ve...

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