Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon birçok yeni transfer yapmasına rağmen istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın, milli futbolcu için 6 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı ancak reddedildiği ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)