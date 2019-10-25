Galatasaray'ın milli futbolcu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif reddedildi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'ın milli futbolcu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif reddedildi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon birçok yeni transfer yapmasına rağmen istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın, milli futbolcu için 6 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı ancak reddedildiği ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Ekim 2019 Cuma 12:43 Güncelleme: 25.10.2019 13:08
Galatasaray'ın milli futbolcu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif reddedildi

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları henüz alamadı.

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Galatasaray'ın milli futbolcu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif reddedildi

Son olarak Devler Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takımın, transferde milli futbolcuya yöneldiği ancak reddedildiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın milli futbolcu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif reddedildi

İtalyan basınından Calciomercato, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu yazdı.

Galatasaray'ın milli futbolcu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif reddedildi

Bu teklifin, İtalyan ekibinin sportif direktörleri Maldini ve Boban'a ulaştığı ancak kulübün beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.

Galatasaray'ın milli futbolcu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif reddedildi

Öte yandan Milan'ın daha yüksek bir teklif gelmesi halinde Hakan Çalhanoğlu'nu satmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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