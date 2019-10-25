HaberlerGaleriGalatasaray'ın milli futbolcu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif reddedildi
Galatasaray'ın milli futbolcu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklif reddedildi
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon birçok yeni transfer yapmasına rağmen istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın, milli futbolcu için 6 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı ancak reddedildiği ortaya çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Ekim 2019 Cuma 12:43
Güncelleme: 25.10.2019 13:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları henüz alamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak Devler Ligi'ndeRealMadrid'e 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takımın, transferde milli futbolcuya yöneldiği ancak reddedildiği ortaya çıktı.
İtalyan basınından Calciomercato, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu yazdı.
Bu teklifin, İtalyan ekibinin sportif direktörleri Maldini ve Boban'a ulaştığı ancak kulübün beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.
Öte yandan Milan'ın daha yüksek bir teklif gelmesi halinde Hakan Çalhanoğlu'nu satmaya sıcak baktığı ifade edildi.