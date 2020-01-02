"RIZA HOCA İLE YENİDEN DOĞDUM"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğduğunu dile getiren Mert Hakan, "Rıza hoca, beni bu hale getirdi. Başka bir etken yok. Rıza hoca gerçekten çok iyi bir teknik adam, bu başarıyı da sonuna kadar hak ediyor. Hocamız futbolcular için çok büyük şans" dedi. Çalımbay'ın kendisine güvendiğini ve formayı verdiğini anlatan Mert Hakan, "Ben de onun bana olan bu güvenini boşa çıkarmadım. İkinci yarı bambaşka bir Mert Hakan izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.