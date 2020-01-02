Galatasaray'ın istediği yıldız flaş bir açıklama yaptı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın istediği yıldız flaş bir açıklama yaptı

Galatasaray'ın istediği yıldız flaş bir açıklama yaptı

Süper Lig'de beklentilerin altında bir ilk yarı geçiren Galatasaray, ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek. Kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Listesine birçok ismi dahil eden Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız isimden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

2 Ocak 2020 Perşembe 11:52 Güncelleme: 02.01.2020 13:35
Galatasaray'ın istediği yıldız flaş bir açıklama yaptı

Galatasaray'ın ocak ayı transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma transfer olup olmayacağına ilişkin net konuştu. İşte o açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın istediği yıldız flaş bir açıklama yaptı

Galatasaray'a transfer iddialarıyla gündeme gelen Sivassporlu Mert Hakan yaptığı açıklamada, ligin ilk devresini çok iyi bir performans sergileyerek 37 puanla lider kapattıklarını anımsattı.

Galatasaray'ın istediği yıldız flaş bir açıklama yaptı

Mert Hakan, sezon öncesi böyle bir başarıyı kendisinin de beklemediğini ancak haftalar geçtikçe bunu başarmanın zor olmayacağını anladıklarını belirtti.

Galatasaray'ın istediği yıldız flaş bir açıklama yaptı

Takım olarak birlikte oynamaktan keyif aldıklarını ve bunun da başarıyı getirdiğini vurgulayan Mert Hakan, şöyle konuştu:

İlk yarı 20-25 puan arası toplayıp, ikinci devrede yapılacak transferlerle yukarıları hedeflemiştik. Oluşan birliktelik ve beraberlikle maçlar oynandıkça daha iyi şeyler başarabileceğimizin farkına vardık. İnandık, inandıktan sonra da geldiğimiz noktanın sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ligin 5'inci, 6'ncı haftasına geldiğimizde arkadaşlarla biz bu ligde çok iyi şeyler başarabileceğimizi konuşmaya başladık.

Galatasaray'ın istediği yıldız flaş bir açıklama yaptı

"RIZA HOCA İLE YENİDEN DOĞDUM"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğduğunu dile getiren Mert Hakan, "Rıza hoca, beni bu hale getirdi. Başka bir etken yok. Rıza hoca gerçekten çok iyi bir teknik adam, bu başarıyı da sonuna kadar hak ediyor. Hocamız futbolcular için çok büyük şans" dedi. Çalımbay'ın kendisine güvendiğini ve formayı verdiğini anlatan Mert Hakan, "Ben de onun bana olan bu güvenini boşa çıkarmadım. İkinci yarı bambaşka bir Mert Hakan izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN