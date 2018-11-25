Galatasarayın istediği Badji İstanbulda! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın istediği Badji İstanbul'da!
Bu sezon Djurgarden'da attığı gollerle dikkat çeken Aliou Badji'nin sarı-kırmızılı yönetim ile görüştüğü iddia edildi.
25 Kasım 2018 Pazar, 23:47:11
Güncelleme: 07:52:12
Galatasaray'ın forvet transferinde sıcak gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İsveç'in Djurgarden takımında forma giyen ve adı Galatasaray'la anılan Aliou Badji, İstanbul'a geldi.
Senegalli futbolcu, sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımla bir anda dikkatleri üzerine çekti.
Badji'nin hem sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmek hem de İstanbul'u yakından görmek amacıyla bir günlük bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi.
Badji ile ilgili Djurgarden yöneticisi Andersson kısa bir süre önce, "Galatasaray'dan henüz bize gelen teklif yok" açıklamasını yapmıştı.