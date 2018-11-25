Galatasarayın istediği Badji İstanbulda! - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'ın istediği Badji İstanbul'da!

    Bu sezon Djurgarden'da attığı gollerle dikkat çeken Aliou Badji'nin sarı-kırmızılı yönetim ile görüştüğü iddia edildi.
    25 Kasım 2018 Pazar, 23:47:11 Güncelleme: 07:52:12
    Galatasarayın istediği Badji İstanbulda!

    Galatasaray'ın forvet transferinde sıcak gelişme...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayın istediği Badji İstanbulda!

    İsveç'in Djurgarden takımında forma giyen ve adı Galatasaray'la anılan Aliou Badji, İstanbul'a geldi.

    Galatasarayın istediği Badji İstanbulda!

    Senegalli futbolcu, sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımla bir anda dikkatleri üzerine çekti.

    Galatasarayın istediği Badji İstanbulda!

    Badji'nin hem sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmek hem de İstanbul'u yakından görmek amacıyla bir günlük bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi.

    Galatasarayın istediği Badji İstanbulda!

    Badji ile ilgili Djurgarden yöneticisi Andersson kısa bir süre önce, "Galatasaray'dan henüz bize gelen teklif yok" açıklamasını yapmıştı.

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