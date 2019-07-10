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Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!
Şampiyonlar Ligi arenasında başarılı sonuçlar almak için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme son olarak Emre Mor gelmişti. Milli futbolcuyla ilgili kulübü Celta Vigo'dan flaş bir açıklama geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:59
Güncelleme: 10.07.2019 17:21
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Yeni sezon öncesi iddialı kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray son olarak milli futbolcu Emre Mor'a yönelmişti.
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Özellikle teknik direktör Fatih Terim tarafından ısrarla istenen genç yıldızda flaş bir gelişme yaşandı.
21 yaşındaki genç futbolcunun kulübü Celta Vigo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İspanyol kulübünün antrenörü Fran Escriba yaptığı açıklama ile milli yıldızın takımdan ayrılacağını doğruladı.
Emre Mor'un iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Escriba sözlerini şöyle sürdürdü: