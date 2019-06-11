Galatasaray'ın hedefini açıkladılar! 3 milyon euro... - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'ın hedefini açıkladılar! 3 milyon euro...

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın kadro derinliği oluşturmak için yöneldiği sürpriz isim ortaya çıktı. Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği genç yıldız için sarı-kırmızılıların transferdeki rakibi ise Empoli oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

11 Haziran 2019 Salı 11:21
Galatasaray'ın hedefini açıkladılar! 3 milyon euro...

Transferde bütçesine uygun isimleri kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray, sürpriz isimleri listesine almaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın hedefini açıkladılar! 3 milyon euro...

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılı takımın önceliği kadro derinliği oluşturmak.

Galatasaray'ın hedefini açıkladılar! 3 milyon euro...

Yeni sezon yapılanmasında alternatif oyuncular üzerinden ilerleyen Galatasaray ile ilgili son transfer iddiası Polonya basınından geldi.

Galatasaray'ın hedefini açıkladılar! 3 milyon euro...

Özellikle genç futbolcular üzerindeki yatırımlarıyla bilinen teknik direktör Fatih Terim'in, Polonya 1. Lig takımlarından Piast Gliwice'te forma giyen Patryk Dziczek'i istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın hedefini açıkladılar! 3 milyon euro...

Polonya basınında yer alan habere göre oyuncu ile ilgilenen en ciddi kulüpler Galatasaray ve Empoli.

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