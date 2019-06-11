Galatasaray'ın hedefini açıkladılar! 3 milyon euro...
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın kadro derinliği oluşturmak için yöneldiği sürpriz isim ortaya çıktı. Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği genç yıldız için sarı-kırmızılıların transferdeki rakibi ise Empoli oldu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Haziran 2019 Salı 11:21
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Transferde bütçesine uygun isimleri kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray, sürpriz isimleri listesine almaya devam ediyor.
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Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılı takımın önceliği kadro derinliği oluşturmak.
Yeni sezon yapılanmasında alternatif oyuncular üzerinden ilerleyen Galatasaray ile ilgili son transfer iddiası Polonya basınından geldi.
Özellikle genç futbolcular üzerindeki yatırımlarıyla bilinen teknik direktör Fatih Terim'in, Polonya 1. Lig takımlarından Piast Gliwice'te forma giyen Patryk Dziczek'i istediği öğrenildi.
Polonya basınında yer alan habere göre oyuncu ile ilgilenen en ciddi kulüpler Galatasaray ve Empoli.