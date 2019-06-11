Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın kadro derinliği oluşturmak için yöneldiği sürpriz isim ortaya çıktı. Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği genç yıldız için sarı-kırmızılıların transferdeki rakibi ise Empoli oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)