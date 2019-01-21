Galatasarayın hedefi Tetteh için menajerinden açıklama - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın hedefi Tetteh için menajerinden açıklama

Galatasaray'ın forvet transferi için adaylarından biri olan Benjamin Tetteh için menajer Pavel Zika'dan açıklama geldi.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 16:59:21 Güncelleme: 17:11:20
Galatasarayın hedefi Tetteh için menajerinden açıklama

İki kulübün görüşmelerde ciddi bir aşama katettiğini belirten menajer, Ganalı oyuncunun Galatasaray'a ya da İngiltere'ye gideceğini söyledi.

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Galatasarayın hedefi Tetteh için menajerinden açıklama

Sparta Prag'ın talepleriyle Galatasaray'ın teklifi arasında çok büyük fark olmadığını kaydeden Pavel Zika, "Şu anda Galatasaray ve Sparta Prag anlaşmaya varmış değil ancak ödeme konusunda birbirlerine çok uzak değiller.

Galatasarayın hedefi Tetteh için menajerinden açıklama

Hafta içinde anlaşma olması da muhtemel. Tetteh, İstanbul'a ya da İngiltere'ye gidebilir" ifadelerini kullandı.

Galatasarayın hedefi Tetteh için menajerinden açıklama

OYUNCU GALATASARAY'I İSTİYOR

Öte yandan 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede Galatasaray'a transfer olmak istediğini kaydettiği ve bu konuda fedakarlık yapmaya da hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

Galatasarayın hedefi Tetteh için menajerinden açıklama

Gana'da başladığı kariyerinin ardından Standart Liege, Slovacko ve Bohemians formaları da giyen genç oyuncunun, Galatasaray fırsatını kaçırmak istemediği de vurgulandı.

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