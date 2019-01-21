Galatasaray'ın hedefi Tetteh için menajerinden açıklama
Galatasaray'ın forvet transferi için adaylarından biri olan Benjamin Tetteh için menajer Pavel Zika'dan açıklama geldi.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 16:59:21
Güncelleme: 17:11:20
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İki kulübün görüşmelerde ciddi bir aşama katettiğini belirten menajer, Ganalı oyuncunun Galatasaray'a ya da İngiltere'ye gideceğini söyledi.
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Sparta Prag'ın talepleriyle Galatasaray'ın teklifi arasında çok büyük fark olmadığını kaydeden Pavel Zika, "Şu anda Galatasaray ve Sparta Prag anlaşmaya varmış değil ancak ödeme konusunda birbirlerine çok uzak değiller.
Hafta içinde anlaşma olması da muhtemel. Tetteh, İstanbul'a ya da İngiltere'ye gidebilir" ifadelerini kullandı.
OYUNCU GALATASARAY'I İSTİYOR
Öte yandan 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede Galatasaray'a transfer olmak istediğini kaydettiği ve bu konuda fedakarlık yapmaya da hazır olduğunu söylediği ifade edildi.
Gana'da başladığı kariyerinin ardından Standart Liege, Slovacko ve Bohemians formaları da giyen genç oyuncunun, Galatasaray fırsatını kaçırmak istemediği de vurgulandı.