Galatasarayın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
20 Temmuz 2018 Cuma, 22:53:07
Güncelleme: 22:53:50
Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
Golcü arayan G.Saray birçok isimle ilgilenirken, Çin'den iddialı bir haber geldi.
Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
Buna göre, Hebei China Fortune'da forma giyen Gervinho, 4 yabancı kuralı nedeniyle B takımına gönderilince Avrupa'ya dönme kararı aldı.
Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
Haberde 31 yaşındaki Fildişi'li futbolcuyla öncelikli olarak ilgilenen kulüplerin Galatasaray ve Marsilya olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
Ünlü futbolcu geçmişte Le Mans, Lille, Arsenal ve Roma takımlarında forma giydi.
Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
Gervinho, 2016 yılında Roma forması giyerken Çin'e 18 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.