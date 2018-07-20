Galatasarayın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho - Galeri - Fotomaç
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    Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho

    20 Temmuz 2018 Cuma, 22:53:07 Güncelleme: 22:53:50
    Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
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    • 8
    Galatasarayın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho

    Golcü arayan G.Saray birçok isimle ilgilenirken, Çin'den iddialı bir haber geldi.

    Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
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    Galatasarayın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho

    Buna göre, Hebei China Fortune'da forma giyen Gervinho, 4 yabancı kuralı nedeniyle B takımına gönderilince Avrupa'ya dönme kararı aldı.

    Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
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    Galatasarayın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho


    Haberde 31 yaşındaki Fildişi'li futbolcuyla öncelikli olarak ilgilenen kulüplerin Galatasaray ve Marsilya olduğu belirtildi.

    Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
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    Galatasarayın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho

    Ünlü futbolcu geçmişte Le Mans, Lille, Arsenal ve Roma takımlarında forma giydi.

    Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
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    Galatasarayın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho

    Gervinho, 2016 yılında Roma forması giyerken Çin'e 18 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

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