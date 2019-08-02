Galatasaray'ın gündemindeki son isim Cenk Tosun - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın gündemindeki son isim Cenk Tosun

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da forvet mevki için flaş bir isim gündemde. Daha önce Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'i kadrosuna katan Aslan'da bu kez Beşiktaş'ın Premier Lig ekiplerinden Everton'a sattığı Cenk Tosun ismi önce çıktı. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişimeleri.
2 Ağustos 2019 Cuma 07:09 Güncelleme: 02.08.2019 07:09
Galatasray'ın gündemindeki son isim Cenk Tosun

Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği tam gaz devam ediyor.

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Galatasray'ın gündemindeki son isim Cenk Tosun

Avusturya kampını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim eksik bölgeler için talimatları vermiş ve çalışmalar başlamıştı.

Galatasray'ın gündemindeki son isim Cenk Tosun

Diagne'nin de satılacak olmasında dolayı forvet mevkine transfer yapılmasını isteyen kurt hocanın bu talebi sonrası flaş bir isim gündemde.

Galatasray'ın gündemindeki son isim Cenk Tosun

Galatasaray'da Cenk Tosun hareketliliği başladı. Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak üzere olan sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı santrforun yanına milli yıldızı da ikinci forvet olarak düşünüyor.

Galatasray'ın gündemindeki son isim Cenk Tosun

Hatta gelen haberlere göre; Cenk'in kulübü Everton'a teklif bile yapıldı. Kadrosunda Richarlison'u bulunduran İngiliz ekibi, Juventus'un 19 yaşındaki forveti Moise Kean'i de kadrosuna katmak üzere.

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