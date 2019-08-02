Galatasaray'ın gündemindeki son isim Cenk Tosun

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da forvet mevki için flaş bir isim gündemde. Daha önce Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'i kadrosuna katan Aslan'da bu kez Beşiktaş'ın Premier Lig ekiplerinden Everton'a sattığı Cenk Tosun ismi önce çıktı. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişimeleri.

2 Ağustos 2019 Cuma 07:09 Güncelleme: 02.08.2019 07:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





