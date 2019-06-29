Galatasaray'ın gözdesinden transfer cevabı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar hummalı bir çalışmaya girdi. Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u duyuran sarı-kırmızıların transferde durmaya niyeti yok. Fatih Terim'in rapolarına göre çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın gözdesinden transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...