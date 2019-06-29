Galatasaray'ın gözdesinden transfer cevabı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar hummalı bir çalışmaya girdi. Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u duyuran sarı-kırmızıların transferde durmaya niyeti yok. Fatih Terim'in rapolarına göre çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın gözdesinden transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
29 Haziran 2019 Cumartesi 20:02
Güncelleme: 29.06.2019 20:02
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Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, rotasyon sıkıntısı çekmişti.
Bütün sezonu 12-13 oyuncu üzerinden tamamlayan Cimbom'da kulübeden gereken destek sağlanamamıştı.
Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar ilk olarak 3 transferi duyurdu.