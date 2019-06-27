Galatasaray'ın gözdesi ülkeyi karıştırdı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Javier Hernandez olay yarattı. Sarı-kırmızılılarda ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" açıklamasının ardındaki ismin Hernandez (Chicharito) olduğu anlaşılmıştı. Meksikalı futbolcu ülkesinde yaptıkları ile gündeme oturdu. İşte detaylar...
27 Haziran 2019 Perşembe 19:35
Güncelleme: 27.06.2019 19:35
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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Javier Hernandez'in internetteki etkinliği Meksika basınında gündeme oturdu.
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Youtube'da kişisel bir kanalı olan Instagram'ı aktif olarak kullanan Twitch üzerinden oyun oynayan Meksikalı oyuncunun arkadaşları ile açtığı kanal olay oldu.
Kendilerini ünlüler gibi değil de normal insanlar gibi göstermek amacı ile hayatlarını yayınlayacakları ''The Naked Humans'' (Çıplak İnsanlar) adında yeni bir Youtube kanalı açması Meksika'nın en büyük gazetesi olan Record'da manşet oldu.
Chicharito'nun sosyal medyadaki etkinliğini yorumcularına ve uzmanlarına soran Record gazetesi, oyuncu için ''Karmakarışık'' diye de bir manşet attı.
Yorumculardan Felipe Ramos Rizo, ''Ben kendini bu kadar sosyal ağlara adayan bir oyuncu görmedim.