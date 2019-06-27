Galatasaray'ın gözdesi ülkeyi karıştırdı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın gözdesi ülkeyi karıştırdı!

Galatasaray'ın gözdesi ülkeyi karıştırdı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Javier Hernandez olay yarattı. Sarı-kırmızılılarda ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" açıklamasının ardındaki ismin Hernandez (Chicharito) olduğu anlaşılmıştı. Meksikalı futbolcu ülkesinde yaptıkları ile gündeme oturdu. İşte detaylar...
27 Haziran 2019 Perşembe 19:35 Güncelleme: 27.06.2019 19:35
Galatasaray'ın gözdesi ülkeyi karıştırdı!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Javier Hernandez'in internetteki etkinliği Meksika basınında gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın gözdesi ülkeyi karıştırdı!

Youtube'da kişisel bir kanalı olan Instagram'ı aktif olarak kullanan Twitch üzerinden oyun oynayan Meksikalı oyuncunun arkadaşları ile açtığı kanal olay oldu.

Galatasaray'ın gözdesi ülkeyi karıştırdı!

Kendilerini ünlüler gibi değil de normal insanlar gibi göstermek amacı ile hayatlarını yayınlayacakları ''The Naked Humans'' (Çıplak İnsanlar) adında yeni bir Youtube kanalı açması Meksika'nın en büyük gazetesi olan Record'da manşet oldu.

Galatasaray'ın gözdesi ülkeyi karıştırdı!

Chicharito'nun sosyal medyadaki etkinliğini yorumcularına ve uzmanlarına soran Record gazetesi, oyuncu için ''Karmakarışık'' diye de bir manşet attı.

Galatasaray'ın gözdesi ülkeyi karıştırdı!

Yorumculardan Felipe Ramos Rizo, ''Ben kendini bu kadar sosyal ağlara adayan bir oyuncu görmedim.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN