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Galatasaray'ın gözde ismi Kadewere'den transferine dair flaş sözler
Ara transfer dönemi için Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden olan Fransa Ligue 2 takımı Le Havre'ın golcü oyuncusu Tino Kadewere, yeni adresinin neresi olacağına ilişkin önemli mesajlar içeren bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu ocak ayında takımdan ayrılabileceğini ifade ederek, gitmek istediği ligle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Ocak 2020 Cuma 12:50
Güncelleme: 10.01.2020 12:50
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Bu sezon Fransa Ligue 2'de Le Havre formasıyla çıktığı 19 maçta 17 gol atarak büyük kulüplerin ilgisini çeken 24 yaşındaki Tino Kadewere, geleceğine dair önemli mesajlar verdi.
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Genç futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da vardı. Sarı-kırmızılı takım ara transferde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlıyordu.
Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan Zimbabveli futbolcuya yeni talipler çıkarken, oyuncu da yeni adresinin neresi olacağına dair ipucu paylaştı.
Fransız basınından Paris-Normandie adlı siteye konuşan genç yıldız, gelen tekliflerle ilgili açık kapı bırakarak şu açıklamaları yaptı:
Ocak ayı transfer döneminde her şey mümkün. Eğer bana olduğu kadar kulübüme de uygun bir teklif gelirse, oturup düşünürüz. Ben Le Havre'a büyük saygım var. Bu takım beni sakatken transfer etti. Bunu hiç unutmuyorum ve unutmayacağım. Çünkü bana bir şans verdiler. Bu da kararımda büyük etkiye sahip olacak.