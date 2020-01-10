Galatasaray'ın gözde ismi Kadewere'den transferine dair flaş sözler

Ocak ayı transfer döneminde her şey mümkün. Eğer bana olduğu kadar kulübüme de uygun bir teklif gelirse, oturup düşünürüz. Ben Le Havre'a büyük saygım var. Bu takım beni sakatken transfer etti. Bunu hiç unutmuyorum ve unutmayacağım. Çünkü bana bir şans verdiler. Bu da kararımda büyük etkiye sahip olacak.