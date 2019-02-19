İşte Galatasaray'ın gizli kahramanı

Galatasaray'a geldiği günden beri performansıyla parmak ısırtan oyuncu OPTA verilerinde zirve yaptı.
19 Şubat 2019 Salı 10:18
Güncelleme: 19.02.2019 10:46
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Galatasaray'ın gizli kahramanı Marcao
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla kısa sürede göze giren Brezilyalı stoper Marcao, ikinci yarıda OPTA verilerine göre ligin en fazla isabetli pas atan (269) ve ikili mücadele kazanan (42) oyuncusu oldu. İşte sambacının maç maç değerleri:
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Galatasaray'ın gizli kahramanı Marcao
KASIMPAŞA: 86 başarılı pas ile sahanın bu alanda en iyi ikinci ismi oldu. Aynı zamanda yüzde 95 olan isabet değeriyle de zirveye yerleşti.
Galatasaray'ın gizli kahramanı Marcao
TRABZONSPOR: 77 başarılı pas ile sahanın en iyisi olan Marcao, paslarının yüzde 92'sini doğru adrese gönderdi. Rakiplerinin ayağından 6 kez top çalan ve 14 ikili mücadele kazanan oyuncu, bu iki alanda da zirveye yerleşti.
Galatasaray'ın gizli kahramanı Marcao
ALANYASPOR: Karşılaşma boyunca 70 isabetli pas yaptı ve yine en iyi oyuncu oldu. Rakibinin 4 tehlikeli atağını uzaklaştırmayı başardı.
Galatasaray'ın gizli kahramanı Marcao
GÖZTEPE: Kazandığı 11 ikili mücadele değeriyle sahanın en başarılı oyuncusu oldu. İki kez şut bloklarken, 7 kez de ciddi atağı savuşturmayı başardı.