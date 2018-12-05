Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiola'nın radarında

Galatasaray'daki performansını her geçen gün yükselten ve Beşiktaş maçının da takımının en iyisi olmayı başaran Ozan Kabak'ın hayranları her geçen gün artıyor.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 10:10:20 Güncelleme: 11:28:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





