Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiola'nın radarında
Galatasaray'daki performansını her geçen gün yükselten ve Beşiktaş maçının da takımının en iyisi olmayı başaran Ozan Kabak'ın hayranları her geçen gün artıyor.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 10:10:20
Güncelleme: 11:28:53
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Genç futbolcuyu, derbide Manchester City takımının scout ekibinin de izlediği bildirildi.
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Ozan Kabak'ın Guardiola'nın da dikkatini çektiği ve Manchester City'nin Ozan Kabak transferinde sezon sonunda ısrarlı olabileceği kaydedildi.
SUDAN UCUZ Galatasaray, Ozan Kabak'ı piyasaya sürdü ama genç yıldızdan bol sıfırlı rakamlar kazanması zor görünüyor.
Şimdiden dev takımlarla anılan Ozan'ın 'sözleşmesinde 7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunduğu belirtiliyor.
INTER GELiYOR Roma, Manchester City, Atletico Madrid Ozan Kabak'ı takibe aldı. Ancak İtalya'da favorinin Inter olduğu konuşuluyor.
Piero Ausilio'nun sarı-kırmızılı oyuncuyu yakından takip ettiği ve devre arasında teklif yapacağı konuşuluyor. Beşiktaş karşısında Ozan Kabak (10), Mustafa Pektemek (13) ve Dorukhan (10) ile birlikte en fazla ikili mücadele kazanan isimdi.
BIRAKMAYIZ Ozan'la ilgili iddialar üzerine İtalyan basınına konuşan İdari Direktörü Şükrü Hanedar, "Şu anda şampiyonluğa odaklanmış durumdayız ve Ozan Kabak'ı bırakmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.