Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiola'nın radarında

Galatasaray'daki performansını her geçen gün yükselten ve Beşiktaş maçının da takımının en iyisi olmayı başaran Ozan Kabak'ın hayranları her geçen gün artıyor.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 10:10:20 Güncelleme: 11:28:53
Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında

Genç futbolcuyu, derbide Manchester City takımının scout ekibinin de izlediği bildirildi.

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Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında

Ozan Kabak'ın Guardiola'nın da dikkatini çektiği ve Manchester City'nin Ozan Kabak transferinde sezon sonunda ısrarlı olabileceği kaydedildi.

Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında

SUDAN UCUZ
Galatasaray, Ozan Kabak'ı piyasaya sürdü ama genç yıldızdan bol sıfırlı rakamlar kazanması zor görünüyor.

Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında

Şimdiden dev takımlarla anılan Ozan'ın 'sözleşmesinde 7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunduğu belirtiliyor.

Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında

INTER GELiYOR
Roma, Manchester City, Atletico Madrid Ozan Kabak'ı takibe aldı. Ancak İtalya'da favorinin Inter olduğu konuşuluyor.

Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında

Piero Ausilio'nun sarı-kırmızılı oyuncuyu yakından takip ettiği ve devre arasında teklif yapacağı konuşuluyor. Beşiktaş karşısında Ozan Kabak (10), Mustafa Pektemek (13) ve Dorukhan (10) ile birlikte en fazla ikili mücadele kazanan isimdi.

Galatasarayın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiolanın radarında

BIRAKMAYIZ
Ozan'la ilgili iddialar üzerine İtalyan basınına konuşan İdari Direktörü Şükrü Hanedar, "Şu anda şampiyonluğa odaklanmış durumdayız ve Ozan Kabak'ı bırakmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.

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