Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor''

Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor''

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray, özel maçta 1. Lig ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldız adayı Emin Bayram gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Emin Bayram'ın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...
11 Ocak 2020 Cumartesi 23:28
Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor''
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların kamp yaptığı otelde oynanan maça teknik direktör Fatih Terim; Okan, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Ömer, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda ve Falcao ilk 11'i ile başladı.
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Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor''
Adana Demirspor ise sahaya; Kurtuluş, Vedat, Adil, Rassoul, Tayyip, Hasan, Traore, Volkan Şen, Erkan Zengin, Aosman ve Gladky 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor''
GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, mücadelenin 7'inci dakikasında 1-0 öne geçti. Falcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ömer, ortasını ceza yayı içindeki Feghouli'ye gönderdi. Topla buluşan Feghouli güzel bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor''

İKİNCİ YARI TAKIM DEĞİŞTİ

İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşma sonrası Fatih Terim, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi. Deneyimli teknik adam ikinci yarının başında oyuna, Berk, Taylan, Selçuk, Lemina, Adem, Jimmy Durmaz, Sekidika, Donk, Emin, Saracchi ve Şener'i dahil etti. Terim maçın sonuna doğru ise Sekidika'nın yerine ise Emre Mor'u oyuna aldı.
Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor''

Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci yarıda başka gol olmayınca mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray'da genç yıldız adayı Emin Bayram karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

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