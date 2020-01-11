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Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor''
Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray, özel maçta 1. Lig ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldız adayı Emin Bayram gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Emin Bayram'ın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...
11 Ocak 2020 Cumartesi 23:28
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların kamp yaptığı otelde oynanan maça teknik direktör Fatih Terim; Okan, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Ömer, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda ve Falcao ilk 11'i ile başladı.
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GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, mücadelenin 7'inci dakikasında 1-0 öne geçti. Falcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ömer, ortasını ceza yayı içindeki Feghouli'ye gönderdi. Topla buluşan Feghouli güzel bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İKİNCİ YARI TAKIM DEĞİŞTİ
İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşma sonrası Fatih Terim, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi. Deneyimli teknik adam ikinci yarının başında oyuna, Berk, Taylan, Selçuk, Lemina, Adem, Jimmy Durmaz, Sekidika, Donk, Emin, Saracchi ve Şener'i dahil etti. Terim maçın sonuna doğru ise Sekidika'nın yerine ise Emre Mor'u oyuna aldı.
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