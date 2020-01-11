Galatasaray'ın genç yıldız adayı maça damga vurdu! ''Ozan Kabak tadı veriyor''

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray, özel maçta 1. Lig ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldız adayı Emin Bayram gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Emin Bayram'ın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...

11 Ocak 2020 Cumartesi 23:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





