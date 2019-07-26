Galatasaray'ın Falcao pazarlığı sürüyor! İşte son durum

Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken kadrosunu güçlendirmek için temaslarını da sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in özellikle forvet hattına takviye yapılmasını istemesi üzerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar araştırmalarını bu yöne çevirmiş ve Monaco'nun süper golcüsü Radamel Falcao'yu gündeme almıştı. Taraftarında bu transferi ısrarlı bir şekilde istemesi üzerine temaslarını sıklaştıran kurmaylar Monaco ile sıkı bir pazarlık içerisinde. İşte Galatasaray, Monaco ve Falcao üçgeninde yaşanan son gelişmeler...

26 Temmuz 2019 Cuma 07:13 Güncelleme: 26.07.2019 07:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





