Galatasaray'ın Falcao pazarlığı sürüyor! İşte son durum
Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken kadrosunu güçlendirmek için temaslarını da sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in özellikle forvet hattına takviye yapılmasını istemesi üzerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar araştırmalarını bu yöne çevirmiş ve Monaco'nun süper golcüsü Radamel Falcao'yu gündeme almıştı. Taraftarında bu transferi ısrarlı bir şekilde istemesi üzerine temaslarını sıklaştıran kurmaylar Monaco ile sıkı bir pazarlık içerisinde. İşte Galatasaray, Monaco ve Falcao üçgeninde yaşanan son gelişmeler...
26 Temmuz 2019 Cuma 07:13
Güncelleme: 26.07.2019 07:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray ile Radamel Falcao arasındaki görüşmeler artık sır değil... Sarı-kırmızılı yöneticiler, taraftarların ne pahasına olursa olsun takımda görmek istedikleri golcü oyuncu için Fransa'ya çıkartma yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü iki menajer Jorge Mendes, Ahmet Bulut da transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcıyor. Yapılan görüşmelerde 33 yaşındaki yıldız, Galatasaray'dan 3 yıl için 6 milyon euro'luk sözleşme isterken sarı-kırmızılılar süre konusunda esneklik sağladı.
Falcao ile 2 yıllık anlaşma düşünen yöneticiler, 3 yıla çıkmayı kabul etti. Ancak 5 milyon euro artı bonus ödeyebileceklerini ilettiler.
Sıkı pazarlıklar devam ederken Fatih Terim de yönetimin elini rahatlattı. Tecrübeli hoca, Kolombiyalı golcü konusunda aceleci davranmadan maliyete göre hareket edilmesini istedi. Terim'in olumlu tavrı Galatasaray yöneticilerini oldukça memnun etti.
GÖRÜŞME DOĞRULANDI A Spor'a konuşan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var" dedi ve sarı-kırmızılı yönetim ilk kez yıldız oyuncuyla ilgili bir açıklama yaptı.