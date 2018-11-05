Galatasarayın eski hocası Mancini için şok iddia! - Galeri - Fotomaç
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'ın eski hocası Mancini için şok iddia!

    Futbol dünyasını sarsan Football Leaks belgelerinde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini hakkında da şok bir iddia yer aldı.
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 08:36:38 Güncelleme: 08:43:10
    Galatasarayın eski hocası Mancini için şok iddia!

    Hâlihazırda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürüten Roberto Mancini, 2013/14 sezonunda Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına getirilmişti.

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    Galatasarayın eski hocası Mancini için şok iddia!

    53 yaşındaki teknik adam, aynı sezonun sonunda ise Sarı Kırmızılı ekipteki macerasının sonuna gelmişti.

    Galatasarayın eski hocası Mancini için şok iddia!

    Cim Bom'a geldikten sonra Inter ve Zenit Saint Petersburg'u çalıştıran İtalyan hoca, daha öncesinde de 3,5 yıl boyunca Manchester City'de görev almıştı.

    Galatasarayın eski hocası Mancini için şok iddia!

    Mancini yönetimindeki City, 2012 yılında Premier Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 44 yıllık hasrete son vermişti.

    Galatasarayın eski hocası Mancini için şok iddia!

    Futbol dünyasını derinden sarsan Football Leaks belgelerinde ise Galatasaray'ın eski hocasının City günlerine ilişkin bomba bir iddiaya yer verildi.

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