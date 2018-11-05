Galatasarayın eski hocası Mancini için şok iddia! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın eski hocası Mancini için şok iddia!
Futbol dünyasını sarsan Football Leaks belgelerinde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini hakkında da şok bir iddia yer aldı.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 08:36:38
Güncelleme: 08:43:10
Hâlihazırda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürüten Roberto Mancini, 2013/14 sezonunda Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına getirilmişti.
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53 yaşındaki teknik adam, aynı sezonun sonunda ise Sarı Kırmızılı ekipteki macerasının sonuna gelmişti.
Cim Bom'a geldikten sonra Inter ve Zenit Saint Petersburg'u çalıştıran İtalyan hoca, daha öncesinde de 3,5 yıl boyunca Manchester City'de görev almıştı.
Mancini yönetimindeki City, 2012 yılında Premier Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 44 yıllık hasrete son vermişti.
Futbol dünyasını derinden sarsan Football Leaks belgelerinde ise Galatasaray'ın eski hocasının City günlerine ilişkin bomba bir iddiaya yer verildi.