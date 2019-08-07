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Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar birçok yeni ismi kadrosuna katmış durumda. Tüm bunlar yaşanırken 2015/2016 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz Alman basınına ilginç açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 18:27
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Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği tam gaz devam ediyor.
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Avusturya kampını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim eksik bölgeler için talimatları vermiş ve çalışmalar başlamıştı.
Bu çalışmalar tüm hızıyla sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın 15/16 sezonunda Alman ekibi Dortmund'dan 1.50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı sonrasında Stuttgart'a sattığı Grosskreutz eski takımı hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz, Alman basınına yaptığı açıklamalarda flaş sözler kullandı.
2015 yılında Galatasaray'a transfer olan fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkartılamayan Alman futbolcu Kevin Grosskreutz, Alman basınına verdiği röportajda Galatasaray için pişmanlık ifadesini kullandı.