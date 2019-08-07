Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar birçok yeni ismi kadrosuna katmış durumda. Tüm bunlar yaşanırken 2015/2016 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz Alman basınına ilginç açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...