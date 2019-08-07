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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar birçok yeni ismi kadrosuna katmış durumda. Tüm bunlar yaşanırken 2015/2016 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz Alman basınına ilginç açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

7 Ağustos 2019 Çarşamba 18:27
Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Avusturya kampını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim eksik bölgeler için talimatları vermiş ve çalışmalar başlamıştı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Bu çalışmalar tüm hızıyla sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın 15/16 sezonunda Alman ekibi Dortmund'dan 1.50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı sonrasında Stuttgart'a sattığı Grosskreutz eski takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz, Alman basınına yaptığı açıklamalarda flaş sözler kullandı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

2015 yılında Galatasaray'a transfer olan fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkartılamayan Alman futbolcu Kevin Grosskreutz, Alman basınına verdiği röportajda Galatasaray için pişmanlık ifadesini kullandı.

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