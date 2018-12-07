Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

Türk Telekom'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar yaklaşık 2.5 aylık galibiyet hasretini sonlandırarak çıkışa geçmek istiyor.

7 Aralık 2018 Cuma, 23:46:28 Güncelleme: 09:55:29
Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Lider Başakşehir'in 6 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım evinde galibiyet arayacak. Ligin son sırasında yer alan Rizespor ise Cim-Bom karşısında çıkış yakalamak istiyor.

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Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i

Galatasarau ligde iç sahada oynadığı üç maçı kazanmayı başaramadı. Evinde Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Cim-Bom, Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skorun 2-2'ye engelleyemeyerek sahadan puan kaybı ile ayrıldı.

Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i

EViNDE 26 MAÇTIR YENiLMiYOR

Sarı-kırmızılı takım 71 gündür iç sahada maç kazanamaması da sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda stres oluşturuyor. İç sahada son maçını Erzurumspor'u 28 Eylül de kazanan Galatasaray o tarihten bu yana 71 gündür Türk Telekom'da kazanmayı unuttu. Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarıkırmızılılar, daha sonra evindeki müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i

4 CEZALI, 3 SAKATI VAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasına 7 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges cezaları nedeniyle bugünkü maçta görev yapamayacak.

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