Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i

Türk Telekom'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar yaklaşık 2.5 aylık galibiyet hasretini sonlandırarak çıkışa geçmek istiyor.
7 Aralık 2018 Cuma, 23:46:28
Güncelleme: 09:55:29
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Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Lider Başakşehir'in 6 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım evinde galibiyet arayacak. Ligin son sırasında yer alan Rizespor ise Cim-Bom karşısında çıkış yakalamak istiyor.
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Galatasarau ligde iç sahada oynadığı üç maçı kazanmayı başaramadı. Evinde Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Cim-Bom, Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skorun 2-2'ye engelleyemeyerek sahadan puan kaybı ile ayrıldı.
EViNDE 26 MAÇTIR YENiLMiYOR
Sarı-kırmızılı takım 71 gündür iç sahada maç kazanamaması da sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda stres oluşturuyor. İç sahada son maçını Erzurumspor'u 28 Eylül de kazanan Galatasaray o tarihten bu yana 71 gündür Türk Telekom'da kazanmayı unuttu. Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarıkırmızılılar, daha sonra evindeki müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.
4 CEZALI, 3 SAKATI VAR
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasına 7 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges cezaları nedeniyle bugünkü maçta görev yapamayacak.