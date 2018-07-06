Galatasarayın Belhanda planı tutmadı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
6 Temmuz 2018 Cuma, 00:27:35
Güncelleme: 00:27:44
Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
UEFA kararı sonrasında oyuncu satışını gündemine alan Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı.
Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
Belhanda'nın Dünya Kupası'ndaki performansından umutlu olan yönetim Faslı 10 numara için beklediği teklifleri alamadı.
Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
Belhanda da Rusya'da vasatı aşamadı. Şu an tatilde olan Belhanda transfer iddialarına son noktayı koydu.
Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
KAPILARI KAPATTI
"4 milyon Euro bile verseler Galatasaray'dan gitmem'' diyen yıldız oyuncu, Katar ve Çin'den gelecek olası tekliflere kapısını kapadı.
Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
Belhanda'nın ''Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'ı tercih ettim.
Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
Sevilla'ya gitmedim. Ne Çin'i, Ne Katar'ı" dedi.