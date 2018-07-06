Galatasarayın Belhanda planı tutmadı! - Galeri - Fotomaç
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    06 Temmuz 2018, Cuma
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    Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!

    6 Temmuz 2018 Cuma, 00:27:35 Güncelleme: 00:27:44
    Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
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    Galatasarayın Belhanda planı tutmadı!

    UEFA kararı sonrasında oyuncu satışını gündemine alan Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı.

    Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
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    Galatasarayın Belhanda planı tutmadı!

    Belhanda'nın Dünya Kupası'ndaki performansından umutlu olan yönetim Faslı 10 numara için beklediği teklifleri alamadı.

    Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
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    Galatasarayın Belhanda planı tutmadı!

    Belhanda da Rusya'da vasatı aşamadı. Şu an tatilde olan Belhanda transfer iddialarına son noktayı koydu.

    Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
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    Galatasarayın Belhanda planı tutmadı!

    KAPILARI KAPATTI

    "4 milyon Euro bile verseler Galatasaray'dan gitmem'' diyen yıldız oyuncu, Katar ve Çin'den gelecek olası tekliflere kapısını kapadı.

    Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
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    Galatasarayın Belhanda planı tutmadı!

    Belhanda'nın ''Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'ı tercih ettim.

    Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı!
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    Galatasarayın Belhanda planı tutmadı!

    Sevilla'ya gitmedim. Ne Çin'i, Ne Katar'ı" dedi.

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