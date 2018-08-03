3 Ağustos 2018 Cuma, 23:04:59
Güncelleme: 23:09:00
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Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
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Galatasaray transfer yapabilmek için bazı isimlerle yolları ayırmayı düşünüyordu. Ancak şu ana kadar hiçbir gelişme yaşanmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
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MAİCON: Ağırlığı sebebiyle Fatih Terim'in ilk tercihi değil. Ancak henüz yeni stoper dahi alınmadı. Bu sebeple kadroda kalacak gibi görünüyor. Onu isteyen Sporting Lizbon'un teklifi düşük.
Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
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AHMET ÇALIK: Bir ara Rize ile pazarlıklar yapıldı ancak anlaşmaya varılamadı. Fatih Terim onu stoperde ve sağ bekte oynattı. Verim alamadı.
Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
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TOLGA CİĞERCİ: "Sakatım" diyerek geçen sezon önemli maçları kaçırmıştı, bu yıl da idmanlara başlamadı. Fatih Terim, bu hiç sevmediği bahanesi yüzünden üstünü çizdi. Aslan'dan 2 milyon euro alıyor. Son olarak Wolfsburg'un 600 bin euro'luk teklifini reddetti.
Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
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FEGHOULİ: Takımın en çok kazanan ismi ancak performansı Valencia günlerinin çok gerisinde. Arap pazarıyla görüşmeler olsa da somut bir gelişme yaşanmış değil.
Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
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EREN: Sezon başı kampının önemli bölümünü sakat geçirdi. Yeterli görünmüyor. Ancak 2 milyon euro'luk ücretini veren de çıkmıyor.