Galatasarayın başı onlarla dertte! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'ın başı onlarla dertte!

    3 Ağustos 2018 Cuma, 23:04:59 Güncelleme: 23:09:00
    Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
    • 1
    • 6
    Galatasarayın başı onlarla dertte!

    Galatasaray transfer yapabilmek için bazı isimlerle yolları ayırmayı düşünüyordu. Ancak şu ana kadar hiçbir gelişme yaşanmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
    • 2
    • 6
    Galatasarayın başı onlarla dertte!

    MAİCON: Ağırlığı sebebiyle Fatih Terim'in ilk tercihi değil. Ancak henüz yeni stoper dahi alınmadı. Bu sebeple kadroda kalacak gibi görünüyor. Onu isteyen Sporting Lizbon'un teklifi düşük.

    Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
    • 3
    • 6
    Galatasarayın başı onlarla dertte!

    AHMET ÇALIK: Bir ara Rize ile pazarlıklar yapıldı ancak anlaşmaya varılamadı. Fatih Terim onu stoperde ve sağ bekte oynattı. Verim alamadı.

    Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
    • 4
    • 6
    Galatasarayın başı onlarla dertte!

    TOLGA CİĞERCİ: "Sakatım" diyerek geçen sezon önemli maçları kaçırmıştı, bu yıl da idmanlara başlamadı. Fatih Terim, bu hiç sevmediği bahanesi yüzünden üstünü çizdi. Aslan'dan 2 milyon euro alıyor. Son olarak Wolfsburg'un 600 bin euro'luk teklifini reddetti.

    Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
    • 5
    • 6
    Galatasarayın başı onlarla dertte!

    FEGHOULİ: Takımın en çok kazanan ismi ancak performansı Valencia günlerinin çok gerisinde. Arap pazarıyla görüşmeler olsa da somut bir gelişme yaşanmış değil.

    Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
    • 6
    • 6
    Galatasarayın başı onlarla dertte!

    EREN: Sezon başı kampının önemli bölümünü sakat geçirdi. Yeterli görünmüyor. Ancak 2 milyon euro'luk ücretini veren de çıkmıyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN