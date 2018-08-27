Galatasarayın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

    27 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:25:55 Güncelleme: 01:28:14
    Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
    • 1
    • 12
    Galatasarayın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11i

    Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Rakiplerinin kaybettiği haftada mutlak kazanmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin muhtemel 11'i şu şekilde:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
    • 2
    • 12
    Galatasarayın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11i

    Muslera

    Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
    • 3
    • 12
    Galatasarayın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11i

    Mariano

    Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
    • 4
    • 12
    Galatasarayın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11i

    Serdar

    Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
    • 5
    • 12
    Galatasarayın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11i

    Maicon

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