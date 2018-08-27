Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:25:55
Güncelleme: 01:28:14
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Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
1
12
Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Rakiplerinin kaybettiği haftada mutlak kazanmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin muhtemel 11'i şu şekilde:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
2
12
Muslera
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
3
12
Mariano
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
4
12
Serdar
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i