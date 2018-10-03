Galatasarayın Avrupadaki unutulmaz deplasman zaferleri! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'ın Avrupa'daki unutulmaz deplasman zaferleri!

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'nun konuğu olacak. Bu maçtan yola çıkarak sarı kırmızılıların Avrupa'daki unutulmaz deplasman zaferlerini sizin için derledik.

    3 Ekim 2018 Çarşamba, 14:59:15 Güncelleme: 15:01:49
    Galatasaray'ın Avrupa'daki unutulmaz deplasman zaferleri!
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    Galatasarayın Avrupadaki unutulmaz deplasman zaferleri!

    1989 | Monaco 0-1 Galatasaray

    'Ağlamak istiyorum sayın seyirciler' repliğini ilk duyduğumuz Avrupa karşılaşmasıydı. Monaco'yu Tanju'nun golüyle deplasmanda 1-0 deviren Galatasaray,sonucunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kaldığı eşleşmenin ilk ayağında avantajı sağlamıştı.

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    Galatasaray'ın Avrupa'daki unutulmaz deplasman zaferleri!
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    Galatasarayın Avrupadaki unutulmaz deplasman zaferleri!

    1999 | Rapid Wien 0-3 Galatasaray

    Ercan Taner'in 'Hagi (*10) Büyük Usta'dan Viyana'da harika bir resital' sözleriyle anlattığı karşılaşmanın kapanış golüyle sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Rapid'i 3-0 mağlup etmişti.

    Galatasaray'ın Avrupa'daki unutulmaz deplasman zaferleri!
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    Galatasarayın Avrupadaki unutulmaz deplasman zaferleri!

    1999 | Hertha Berlin 1-4 Galatasaray

    Rekdal'ın penaltısıyla 1-0 geriye düşen Galatasaray; Hakan Şükür (2), Okan Buruk ve Tugay Kerimoğlu'nun golleriyle Almanya'da galibiyete uzanmıştı.

    Galatasaray'ın Avrupa'daki unutulmaz deplasman zaferleri!
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    Galatasarayın Avrupadaki unutulmaz deplasman zaferleri!

    2000 | Borussia Dortmund 0-2 Galatasaray

    UEFA Kupası'na giden yolda 4. tur maçında Westfalenstadion'da Borussia Dortmund'a konuk olan Galatasaray, rakibini Hakan Şükür'ün ve Hagi'nin golleriyle devirmişti.

    Galatasaray'ın Avrupa'daki unutulmaz deplasman zaferleri!
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    Galatasarayın Avrupadaki unutulmaz deplasman zaferleri!

    2000 | R. Mallorca 1-4 Galatasaray

    'Galatasaray Finale Yürüyor' başlıkları bu maçla birlikte ortaya çıkmıştı. Sarı kırmızılılar, UEFA Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Mallorca'yı deplasmanda 4 golle geçmişti.

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