Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler! - Fotomaç
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Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler!
Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler!
19 yıl sonra yeniden UEFA Kupası'na göz koyan sarı-kırmızılı ekip, bugün Benfica'yı konuk edecek. Son 32 turundaki ilk maç 20.55'te başlayacak; beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
14 Şubat 2019 Perşembe 07:53
Güncelleme: 14.02.2019 07:53
Galatasaray, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Avrupa Ligi'nde yeni bir maceraya atılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Avrupa Ligi'ne kalma şansı yakalayan sarı-kırmızılı ekip, son 32 turu ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol Jesus Gil Manzano yönetecek.
Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BENFICA EKSİK GELDİ
Kadrosunu güçlendiren ve 19 yıl sonra yeniden Avrupa Ligi kupasını kazanmak isteyen Galatasaray, taraftarı önünde rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak.