Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler!

19 yıl sonra yeniden UEFA Kupası'na göz koyan sarı-kırmızılı ekip, bugün Benfica'yı konuk edecek. Son 32 turundaki ilk maç 20.55'te başlayacak; beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:53 Güncelleme: 14.02.2019 07:53
Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler!

Galatasaray, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Avrupa Ligi'nde yeni bir maceraya atılıyor.

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Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler!

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Avrupa Ligi'ne kalma şansı yakalayan sarı-kırmızılı ekip, son 32 turu ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler!

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol Jesus Gil Manzano yönetecek.

Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler!

Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray'ın Avrupa hasreti son buluyor: İşte ilk 11'ler!

BENFICA EKSİK GELDİ

Kadrosunu güçlendiren ve 19 yıl sonra yeniden Avrupa Ligi kupasını kazanmak isteyen Galatasaray, taraftarı önünde rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak.

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