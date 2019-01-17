Galatasarayın antrenmanında sürpriz misafir - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın antrenmanında sürpriz misafir
Galatasaray, Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı ekibin idmanında özel bir misafir de vardı.
17 Ocak 2019 Perşembe, 13:32:53
Güncelleme: 13:34:27
Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınmayla başlandı.
Daha sonra sprint çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.
Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galtasaray'ın bugünkü antrenmanında özel bir misafiri de vardı. Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı takip etti.