Galatasarayın antrenmanında sürpriz misafir - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın antrenmanında sürpriz misafir

Galatasaray, Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı ekibin idmanında özel bir misafir de vardı.
17 Ocak 2019 Perşembe, 13:32:53 Güncelleme: 13:34:27
Galatasarayın antrenmanında sürpriz misafir

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayın antrenmanında sürpriz misafir

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınmayla başlandı.

Galatasarayın antrenmanında sürpriz misafir

Daha sonra sprint çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Galatasarayın antrenmanında sürpriz misafir

Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasarayın antrenmanında sürpriz misafir

Galtasaray'ın bugünkü antrenmanında özel bir misafiri de vardı. Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı takip etti.

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