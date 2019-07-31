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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ı yıkan cevap!

Galatasaray'da kriz bitmek bilmiyor. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılar, maaşı yüksek futbolcuları elden çıkarmaya çalışıyor. Bu bağlamda daha önce girişimde bulunan Cimbom yeniden atağa kalksa da istediği sonucu alamadı. Galatasaray, "1 milyon Euro verelim git" dediği yıldız futbolcudan şok bir cevap aldı. İşte detaylar...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55 Güncelleme: 31.07.2019 11:57
Galatasaray'ı yıkan cevap!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kriz patlak verdi.

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Galatasaray'ı yıkan cevap!

Fatih Terim'in üzerini çizdiği yıldız futbolcu takımdan ayrılmıyor.

Galatasaray'ı yıkan cevap!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, "1 milyon Euro verelim git" teklifinde bulunduğu yıldız futbolcu kararını verdi.

Galatasaray'ı yıkan cevap!

Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı takımdan gelen bu teklife olumsuz cevap verdi. İşte detaylar...

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Galatasaray'ı yıkan cevap!

Kostas Mitroglou'dan kurtulmanın yollarını arayan Galatasaray yönetimi, yıllık 2,6 milyon Euro kazanan Yunan forvete '1 milyon Euro verelim git' teklifinde bulundu ancak Mitroglou bu öneriyi reddetti.

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