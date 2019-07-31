Galatasaray'ı yıkan cevap!

Galatasaray'da kriz bitmek bilmiyor. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılar, maaşı yüksek futbolcuları elden çıkarmaya çalışıyor. Bu bağlamda daha önce girişimde bulunan Cimbom yeniden atağa kalksa da istediği sonucu alamadı. Galatasaray, "1 milyon Euro verelim git" dediği yıldız futbolcudan şok bir cevap aldı. İşte detaylar...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55 Güncelleme: 31.07.2019 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





