Galatasaray'ı şaşırtan teklif! 5 dakika oynadı 3 milyon Euro verdiler

3 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Akşam'ın haberine göre; Takımda fazla forma şansı bulamamasına rağmen çalışkanlığı ve yetenekleriyle ön plana çıkan Yunus'a Anderlecht talip olurken, bu transfer için Belçika devinin 3 milyon Euro'yu gözden çıkarması dikkat çekti.