Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler bekliyor!

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe'yi 1-0 yenip şampiyonluğa ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplara katılma hakkı elde etti. UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın toplamda 29 bin 500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son sıradan katılan takımın 42 bin puanı bulunuyordu.