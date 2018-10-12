RAKİP TARAFTARLAR DENMİŞTİ AMA...

Başkan Mustafa Cengiz diğer takım taraftarları tarafından UEFA'ya şikâyetler olduğunu açıklamıştı. Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer ile İsviçre'ye giden Cengiz, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.



İşte Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında verdiği son bilgiler: