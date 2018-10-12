Galatasarayı içeriden vurmuşlar! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'ı içeriden vurmuşlar!

    Galatasaray Kulübü'nden ayrılan eski çalışanlar, yeni transferlerle ilgili eksik KAP bildirimleri yapıldığı konusunda UEFA'ya şikayette bulunmuş.
    12 Ekim 2018 Cuma, 00:53:36 Güncelleme: 00:56:28
    Galatasarayı içeriden vurmuşlar!

    Başkan Mustafa Cengiz dün Nyon'da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü ve mali durum hakkında bilgi verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayı içeriden vurmuşlar!

    UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi.

    Galatasarayı içeriden vurmuşlar!

    Bu soruşturmanın perde arkasına SABAH ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan eski çalışanların, yeni transferlerle ilgili eksik KAP bildirimleri yapıldığı konusunda UEFA'ya şikâyette bulunduğu öğrenildi.

    Galatasarayı içeriden vurmuşlar!

    RAKİP TARAFTARLAR DENMİŞTİ AMA...
    Başkan Mustafa Cengiz diğer takım taraftarları tarafından UEFA'ya şikâyetler olduğunu açıklamıştı. Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer ile İsviçre'ye giden Cengiz, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

    İşte Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında verdiği son bilgiler:

    Galatasarayı içeriden vurmuşlar!

    -Başkan olduğum dönemde 923 milyon TL kredi ödemesi yapıldı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN