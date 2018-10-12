Galatasaray Kulübü'nden ayrılan eski çalışanlar, yeni transferlerle ilgili eksik KAP bildirimleri yapıldığı konusunda UEFA'ya şikayette bulunmuş.
12 Ekim 2018 Cuma, 00:53:36
Güncelleme: 00:56:28
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Başkan Mustafa Cengiz dün Nyon'da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü ve mali durum hakkında bilgi verdi.
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UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi.
Bu soruşturmanın perde arkasına SABAH ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan eski çalışanların, yeni transferlerle ilgili eksik KAP bildirimleri yapıldığı konusunda UEFA'ya şikâyette bulunduğu öğrenildi.
RAKİP TARAFTARLAR DENMİŞTİ AMA...
Başkan Mustafa Cengiz diğer takım taraftarları tarafından UEFA'ya şikâyetler olduğunu açıklamıştı. Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer ile İsviçre'ye giden Cengiz, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.
İşte Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında verdiği son bilgiler:
-Başkan olduğum dönemde 923 milyon TL kredi ödemesi yapıldı.