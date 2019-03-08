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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...
Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart'ta yapılacak Mali ve İdari Genel Kurulu öncesi raporlar üyelere gönderildi ve acı gerçekler ortaya çıktı. Gelir-gider arasındaki makası daraltmak isteyen sarı kırmızılı takımın tek çıkış yolu ise...
8 Mart 2019 Cuma 11:12 Güncelleme: 08.03.2019 11:37
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Mağaza gelirleri de 72 milyon liradan 111 milyon liraya çıkarak Galatasaray Yönetimi'nin yüzünü güldürdü.
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