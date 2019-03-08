Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi... - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart'ta yapılacak Mali ve İdari Genel Kurulu öncesi raporlar üyelere gönderildi ve acı gerçekler ortaya çıktı. Gelir-gider arasındaki makası daraltmak isteyen sarı kırmızılı takımın tek çıkış yolu ise...
8 Mart 2019 Cuma 11:12 Güncelleme: 08.03.2019 11:37
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Mali raporlardaki değerler, sarı-kırmızılıların karşı karşıya kaldığı tehlikeyi net bir şekilde ortaya koydu.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Konsolide raporlara göre sarı-kırmızılı kulübün gelirleri bir önceki yıla (2017) göre 331 milyon lira artış göstererek 936 milyon liraya çıktı.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Bu gelir artışında Avrupa gelirleri (216 milyon lira) ile yayın gelirlerinin 124 milyondan 199'a yükselmesinin rolü büyük oldu.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Mağaza gelirleri de 72 milyon liradan 111 milyon liraya çıkarak Galatasaray Yönetimi'nin yüzünü güldürdü.

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