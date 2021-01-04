GaleriGalatasarayGalatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor maçında tam 7 isim...
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor maçında tam 7 isim...
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak. Son olarak Antalyaspor'u evinde ağırlayan ve 0-0 beraber kalan sarı kırmızılılar zirve yarışında büyük bir yara almıştı. Aslan, Konyaspor deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor ancak eksikler ve kart sınırındaki isimler can sıkıyor. İşte Konyaspor maçında yer alamayacak o 7 isim ve sınıradakiler...
04 Ocak 2021 Pazartesi 12:04, Güncelleme 04.01.2021 12:10
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor maçında tam 7 isim...