Galatasaray'dan yeni transferi için flaş hamle! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'dan yeni transferi için flaş hamle!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezona yepyeni bir kadro kuracak olan Cimbom, gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste üçüncü ke şampiyon olmayı hedefliyor. Fatih Terim'in rapolarına göre girişimlerini sürdürüyor. 3 bomba birden patlatarak transfer gündemini sallayan sarı-kırmızılılar, Adem Büyük, Ryan Babel ve Ozornwafor'u resmen açıklamıştı. Transferlerin açıklanmasının hemen ardından, Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
30 Haziran 2019 Pazar 19:25
Galatasaray'dan yeni transferi için flaş hamle!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan yeni transferi için flaş hamle!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan yeni transferi için flaş hamle!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Galatasaray'dan yeni transferi için flaş hamle!

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

Galatasaray'dan yeni transferi için flaş hamle!

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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