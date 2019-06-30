Galatasaray'dan yeni transferi için flaş hamle!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezona yepyeni bir kadro kuracak olan Cimbom, gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste üçüncü ke şampiyon olmayı hedefliyor. Fatih Terim'in rapolarına göre girişimlerini sürdürüyor. 3 bomba birden patlatarak transfer gündemini sallayan sarı-kırmızılılar, Adem Büyük, Ryan Babel ve Ozornwafor'u resmen açıklamıştı. Transferlerin açıklanmasının hemen ardından, Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

30 Haziran 2019 Pazar 19:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





