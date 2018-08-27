Galatasaraydan Vincent Aboubakar bombası! - Galeri - Fotomaç
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!

    27 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:39:06 Güncelleme: 11:41:11
    Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!
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    Galatasaraydan Vincent Aboubakar bombası!

    Golcü konusunda da girişimlerine devam edenGalatasaray'ın transfer listesine Vincent Aboubakar da girdi.

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    Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!
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    Galatasaraydan Vincent Aboubakar bombası!

    Sarı-kırmızılılar, Porto'nun 26 yaşındaki forvetini kiralamak için çalışma içine girerken, Portekizekibinin bu teklife nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.

    Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!
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    Galatasaraydan Vincent Aboubakar bombası!

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

    Portekizliler daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Aboubakar'ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi.

    Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!
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    Galatasaraydan Vincent Aboubakar bombası!

    3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

    Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euroyu gözden çıkarırken, futbolcuya da 1 sene için 3 milyon euro önerilecek.

    Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!
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    Galatasaraydan Vincent Aboubakar bombası!

    Galatasaray'ın öncelikli gündeminde şu anda Modeste ve Niasse bulunuyor. (Milliyet)

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