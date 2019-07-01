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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriç savaşı sürüyor. Sarı-laciverliler'in Sportif Direktörü Comolli'nin Muriç için Rizespor ile görüşmesinin ardından, Galatasaray cephesinden de flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 21:22
Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Süper Lig'de transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler temaslarına devam ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Vedat Muriç için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ın Beşiktaş'ta bir otelde Muriç transferi için görüşme yaptığı öğrenilmiş ve A Spor ekranlarından bu görüşmenin görüntüleri yayınlanmıştı.

Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

İki ekibinde ısrarla kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcü için teklifler sürerken Vedat Muriç'ten Galatasaray'da oynamak istiyorum şeklinde flaş bir açıklama gelmişti.

Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Hakan Gündoğar'a konuşan Kosovalı golcü "Ben de transferi televizyondan takip ediyorum. Kulüplerin görüşmesi normal. Daha önce Galatasaray'a gitmek istediğimi söylemiştim.

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