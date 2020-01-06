Galatasaray'dan üçüncü transfer geliyor! 2 sürpriz isim...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, bombalarını birer birer patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, ilk müjdelerini Onyekuru ve Saracchi ile verirken, Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın da TFF lisansını çıkartıldı. Teknik direktör Fatih Terim, lider Sivasspor ile aralarında olan puan farkını bir an önce kapatarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmak isterken, transfer için kritik noktaları da belirledi. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper ve orta saha mevkisi için 2 sürpriz isim gündeme geldi. İşte o isimler...

6 Ocak 2020 Pazartesi 22:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





