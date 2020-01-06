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Galatasaray'dan üçüncü transfer geliyor! 2 sürpriz isim...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, bombalarını birer birer patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, ilk müjdelerini Onyekuru ve Saracchi ile verirken, Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın da TFF lisansını çıkartıldı. Teknik direktör Fatih Terim, lider Sivasspor ile aralarında olan puan farkını bir an önce kapatarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmak isterken, transfer için kritik noktaları da belirledi. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper ve orta saha mevkisi için 2 sürpriz isim gündeme geldi. İşte o isimler...
6 Ocak 2020 Pazartesi 22:05
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Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, gelecek ve gidecek isimleri neredeyse netleştirirken, 2020 kadrosunu kurmanın planlarını yapıyor...
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Ligin ilk devresinde hem savunmada, hem orta sahada hem de iler uçta büyük sıkıntılar çeken cimbom, her mevkii için önemli isimlerle görüşme halinde...
Bununla beraber sarı kırmızılılar, transferde bombaları bir bir patlatırken, stoper ve orta saha için de sürpriz isimler gündeme geldi. İşte o isimler ve transfer detayları...
GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİ
Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir işaret ettiği ocak ayı transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübü hareketli günler bekliyor. Onyekuru ve Saracchi transferlerinin ardından gözler stoperde! İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
SEKIDIKA'DA İŞLEM TAMAM
Galatasaray'ın gündemindeki JesseSekidika bugün İstanbul'a geliyor. Eskişehir forması giyen Nijeryalı futbolcu ülkesinden dönecek ve önce kulübü ile görüşüp gitmesine izin verilmesini isteyecek. Galatasaray, Eskişehir ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Sekidika için 100 bin euro vermeye hazır...