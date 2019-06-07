Galatasaray'dan üç bomba birden! Aslan'ın transferleri açıklayacağı tarih... Son dakika haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray'dan üç bomba birden! Aslan'ın transferleri açıklayacağı tarih... Son dakika haberleri

Galatasaray transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor... Sezonu Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ile tamamlayan sarı kırmızılı takım, yaz döneminde de eksiklerini gidermek için yoğun bir çaba harcıyor. Bu doğrultuda, ilk aşamada 3 isimle anlaşmaya varan Galatasaray'ın bu isimleri resmen açıklaması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın transferde mutlu sona eriştiği o isimler ve detaylar...

7 Haziran 2019 Cuma 10:47 Güncelleme: 07.06.2019 10:58
Galatasaray'dan üç bomba birden! Aslan'ın transferleri açıklayacağı tarih... Son dakika haberleri

Galatasaray transferde bombaları ardı ardına patlatıp, taraftarının bayram coşkusunu sürdürmeyi planlıyor.

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Galatasaray'dan üç bomba birden! Aslan'ın transferleri açıklayacağı tarih... Son dakika haberleri

Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer için startı 8 Haziran 2019'da verecek.

Galatasaray'dan üç bomba birden! Aslan'ın transferleri açıklayacağı tarih... Son dakika haberleri

Yönetim üç oyuncuyu birden açıklayarak şov yapacak.

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Galatasaray'dan üç bomba birden! Aslan'ın transferleri açıklayacağı tarih... Son dakika haberleri

Geçen sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçirip ardından Fulham'a giden Ryan Babel...

Galatasaray'dan üç bomba birden! Aslan'ın transferleri açıklayacağı tarih... Son dakika haberleri

Hollandalı 32 yaşındaki sol kanat Babel sezonun bitimiyle birlikte İstanbul'a gelmiş, sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçmişti.

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