Galatasaray'dan üç bomba birden! Aslan'ın transferleri açıklayacağı tarih... Son dakika haberleri

Galatasaray transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor... Sezonu Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ile tamamlayan sarı kırmızılı takım, yaz döneminde de eksiklerini gidermek için yoğun bir çaba harcıyor. Bu doğrultuda, ilk aşamada 3 isimle anlaşmaya varan Galatasaray'ın bu isimleri resmen açıklaması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın transferde mutlu sona eriştiği o isimler ve detaylar...