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Galatasaray'dan üç bomba birden! Aslan'ın transferleri açıklayacağı tarih... Son dakika haberleri
Galatasaray transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor... Sezonu Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ile tamamlayan sarı kırmızılı takım, yaz döneminde de eksiklerini gidermek için yoğun bir çaba harcıyor. Bu doğrultuda, ilk aşamada 3 isimle anlaşmaya varan Galatasaray'ın bu isimleri resmen açıklaması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın transferde mutlu sona eriştiği o isimler ve detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 10:47
Güncelleme: 07.06.2019 10:58
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Galatasaray transferde bombaları ardı ardına patlatıp, taraftarının bayram coşkusunu sürdürmeyi planlıyor.
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Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer için startı 8 Haziran 2019'da verecek.
Yönetim üç oyuncuyu birden açıklayarak şov yapacak.