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Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor
Süper Lig'e corona virüsü sebebiyle verilen arayı, gelecek sezonun transfer stratejisini belirlemek için kullanan Galatasaray, dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım sezonun bitmesiyle birlikte vakit kaybetmeden 7 isimle sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 09:03
Güncelleme: 06.05.2020 10:01
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer stratejisini belirleyen Galatasaray, 2019-20 sezonunun sona ermesi ile birlikte hiç vakit kaybetmeden imzaları attıracak.
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Hürriyet'te yer alan habere göre önceki sezonların aksine bu kez takviyelerini hiç vakit kaybetmeden yapmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda 4 oyuncuyu birden kadrosuna kattığını duyuracak.
Kulüp, ocak ayında anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile birlikte Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı da hemen renklerine bağlama hedefinde.
Bu dört oyuncunun yanı sıra Erdoğan Yeşilyurt ile de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, bu ismi de bonservissiz almak istiyor.
Takımda bir sonraki hedef ise gösterdikleri performansla Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren HenryOnyekuru ve MarioLemina'nın durumu olacak...
Bu sezon kiralık olarak oynayan iki ismi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, kiralama operasyonundan olumlu sonuç alırsa transfer sezonuna tam 7 takviye ile birlikte girmiş olacak.