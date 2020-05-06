Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor

Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor

Süper Lig'e corona virüsü sebebiyle verilen arayı, gelecek sezonun transfer stratejisini belirlemek için kullanan Galatasaray, dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım sezonun bitmesiyle birlikte vakit kaybetmeden 7 isimle sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

6 Mayıs 2020 Çarşamba 09:03 Güncelleme: 06.05.2020 10:01
Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer stratejisini belirleyen Galatasaray, 2019-20 sezonunun sona ermesi ile birlikte hiç vakit kaybetmeden imzaları attıracak.

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Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor

Hürriyet'te yer alan habere göre önceki sezonların aksine bu kez takviyelerini hiç vakit kaybetmeden yapmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda 4 oyuncuyu birden kadrosuna kattığını duyuracak.

Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor

Kulüp, ocak ayında anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile birlikte Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı da hemen renklerine bağlama hedefinde.

Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor

Bu dört oyuncunun yanı sıra Erdoğan Yeşilyurt ile de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, bu ismi de bonservissiz almak istiyor.

Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor

Takımda bir sonraki hedef ise gösterdikleri performansla Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın durumu olacak...

Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor

Bu sezon kiralık olarak oynayan iki ismi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, kiralama operasyonundan olumlu sonuç alırsa transfer sezonuna tam 7 takviye ile birlikte girmiş olacak.

Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor
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