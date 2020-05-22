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Galatasaray'dan transfer bombası! Henry Onyekuru'nun halefi geliyor
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse kanat transferi... Monaco, Onyekuru için taviz vermezse Galatasaray, yıldız oyuncunun kulübünün kapısını çalacak. Menajeriyle ilk temasın ardından da olumlu geri dönüş yaşandı. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
22 Mayıs 2020 Cuma 06:44
Güncelleme: 22.05.2020 06:44
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse kanat transferi...
Önümüzdeki sezon takımda olup olmayacağı kesinlik kazanmayan Henry Onyekuru için alternatif çalışmalarına başlandı.
Takvim'in haberine göre; Monaco yeniden kiralamaya izin vermezse Onyekuru'nun bonservisini almanın zor olacağını bilen Sarı- Kırmızılı kurmaylar aday isim olarak 24 yaşındaki Hırvat oyuncu Kristijan Lovric'i belirlemiş durumda.