Galatasaray'dan transfer bombası! Henry Onyekuru'nun halefi geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse kanat transferi... Monaco, Onyekuru için taviz vermezse Galatasaray, yıldız oyuncunun kulübünün kapısını çalacak. Menajeriyle ilk temasın ardından da olumlu geri dönüş yaşandı. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri