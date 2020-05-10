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Galatasaray'dan transfer bombardımanı! 2 forvet 1 defans...
Galatasaray'da öncelikli hedef bu sezonu şampiyon tamamlamak... Ancak Terim'in öğrencileri gelecek sezon da kupayı kimselere kaptırmak istemiyor. Son zamanlarda corona virüsü nedeniyle zor günler geçiren sarı-kırmızılılar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamış ve bonservissiz yerli isimlere yönelmişti. Galatasaray için günden güne birçok isim yazılıp çizilirken, sarı-kırmızılıların transfer listesi oldukça kabarık. İşte detaylar...
10 Mayıs 2020 Pazar 14:33
Güncelleme: 10.05.2020 15:07
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, topladığı 50 puanla, lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
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Sezonu mutlak şampiyon tamamlayarak kupaya uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon da kupayı kimselere kaptırmak istemiyor.
Çalışmalarını bu yönde sürdüren Aslan için, birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, Terim genç ve rotasyonlu bir kadro kurma gayretinde.
Yeni sezonda hücum hattında değişiklik planlayan Galatasaray ile ilgili her yeni gün farklı bir iddia öne sürülürken kiralık planları da konuşulmaya başladı.
Aslan'ın geçen sezonun devre arasında renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da oynayan golcü Ze Luis için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.