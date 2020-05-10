Galatasaray'dan transfer bombardımanı! 2 forvet 1 defans...

Galatasaray'da öncelikli hedef bu sezonu şampiyon tamamlamak... Ancak Terim'in öğrencileri gelecek sezon da kupayı kimselere kaptırmak istemiyor. Son zamanlarda corona virüsü nedeniyle zor günler geçiren sarı-kırmızılılar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamış ve bonservissiz yerli isimlere yönelmişti. Galatasaray için günden güne birçok isim yazılıp çizilirken, sarı-kırmızılıların transfer listesi oldukça kabarık. İşte detaylar...