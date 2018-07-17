Galatasaray'dan Trabzonspor'a flaş Yusuf Yazıcı teklifi!

MAAŞININ ON KATI

Bordo-mavililere kiralama bedeli yerine Tolga Ciğerci ya da Eren Derdiyok takas olarak önerilecek. Galatasaray ayrıca Trabzonspor'dan yıllık 250 bin TL gibi çok düşük bir ücrete oynayan 21 yaşındaki genç futbolcuya da aldığı ücretin on katı yani 2.5 milyon TL'lik ödeme yapacak.