Galatasaray'dan Trabzonspor'a flaş Yusuf Yazıcı teklifi!
17 Temmuz 2018 Salı, 11:18:16
Güncelleme: 11:30:51
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Galatasaray'dan Trabzonspor'a flaş Yusuf Yazıcı teklifi!
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'YUSUF'U VERİN, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLATALIM'
AmkSpor'un haberine göre, Trabzonspor'un genç yıldızını bir yıl kiralamak isteyen sarı-kırmızılı takım, bu futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansla değerini katlayacağını, böylelikle her iki takımın da bu işten kârlı çıkacağını düşünüyor.
Galatasaray'dan Trabzonspor'a flaş Yusuf Yazıcı teklifi!
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FATİH TERİM'İN BANKOSU OLACAK
Yusuf Yazıcı, transfer edilebilmesi halinde Fatih Terim'in bankosu olacak. İmparator da futbolcuya olan inancını, "Bizden sonraki durağı Avrupa olur" diyerek yönetime iletti.
Galatasaray'dan Trabzonspor'a flaş Yusuf Yazıcı teklifi!
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MAAŞININ ON KATI
Bordo-mavililere kiralama bedeli yerine Tolga Ciğerci ya da Eren Derdiyok takas olarak önerilecek. Galatasaray ayrıca Trabzonspor'dan yıllık 250 bin TL gibi çok düşük bir ücrete oynayan 21 yaşındaki genç futbolcuya da aldığı ücretin on katı yani 2.5 milyon TL'lik ödeme yapacak.
Galatasaray'dan Trabzonspor'a flaş Yusuf Yazıcı teklifi!
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TRABZONSPOR CEPHESİ NE KARAR VERECEK?
Karadeniz Fırtınası da Şampiyonlar Ligi vitrininde parlaması halinde, Yusuf Yazıcı'yı rekor bir bedelle satma imkânı yakalayacak. Trabzon cephesinin bu teklife nasıl yaklaşacağı şimdiden merak konusu.
Galatasaray'dan Trabzonspor'a flaş Yusuf Yazıcı teklifi!