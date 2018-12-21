Galatasaraydan Tolgay Arslan hamlesi! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray'dan Tolgay Arslan hamlesi!

Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için devreye girdi.
21 Aralık 2018 Cuma, 09:13:12 Güncelleme: 09:16:34
Galatasaraydan Tolgay Arslan hamlesi!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Tolgay Arslan'ın babası ile temasa geçti.

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Galatasaraydan Tolgay Arslan hamlesi!

Beşıktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak çalışıyor.

Galatasaraydan Tolgay Arslan hamlesi!

BABASIYLA ÖZEL GÖRÜŞME
Albayrak'ın zorladığı kapı ise Tolgay'ın babası Erhan Arslan. Fanatik bir Galatasaraylı olan Arslan'dan, Tolgay'ın Galatasaray'a gelmesi konusunda yardımcı olmasını istiyor.

Galatasaraydan Tolgay Arslan hamlesi!

Tolgay da 2013 yılında verdiği röportajda bunu itiraf etmiş ancak daha sonra Beşiktaş'ı tercih etmişti.

Galatasaraydan Tolgay Arslan hamlesi!

GALATASARAY'IN YENİ 8 NUMARASI OLACAK
Tolgay Arslan transferinde ısrarcı olan Galatasaray, genç futbolcuyu Selçuk İnan'ın yerine düşünüyor.

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