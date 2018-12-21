Galatasaraydan Tolgay Arslan hamlesi! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan Tolgay Arslan hamlesi!
Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için devreye girdi.
21 Aralık 2018 Cuma, 09:13:12
Güncelleme: 09:16:34
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Tolgay Arslan'ın babası ile temasa geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşıktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak çalışıyor.
BABASIYLA ÖZEL GÖRÜŞME
Albayrak'ın zorladığı kapı ise Tolgay'ın babası Erhan Arslan. Fanatik bir Galatasaraylı olan Arslan'dan, Tolgay'ın Galatasaray'a gelmesi konusunda yardımcı olmasını istiyor.
Tolgay da 2013 yılında verdiği röportajda bunu itiraf etmiş ancak daha sonra Beşiktaş'ı tercih etmişti.
GALATASARAY'IN YENİ 8 NUMARASI OLACAK
Tolgay Arslan transferinde ısrarcı olan Galatasaray, genç futbolcuyu Selçuk İnan'ın yerine düşünüyor.