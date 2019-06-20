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20 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın önceliğini forvet mevkisine vermişti. Bu kapsamda Meksikalı golcü Javier Hernandez için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği sürpriz sağ bek oyuncusu ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

20 Haziran 2019 Perşembe 09:35 Güncelleme: 20.06.2019 09:35
Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi!

Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de gelecek sezonda da iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, transfer arayışına hız verdi.

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Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi!

Önceliği forvet olan sarı-kırmızılı takım, Meksikalı Javier Hernandez için girişimlerini yoğunlaştırırken farklı mevkiler için de atak yapıyor.

Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi!

Brezilya basını, Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz sağ bek oyuncusunu açıkladı.

Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi!

O Tempo'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım iki gün önce Atletico Mineiro'nun genç sağ beki Guga için teklif götürdü.

Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi!

Brezilya ekibi ise bu teklife kontra bir teklifle yanıt verdi. İddiaya göre oyuncu için istenen bonservis bedeli 7 milyon euro oldu.

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