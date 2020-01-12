Galatasaray'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin gözdesine talip oldu

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına az bir süre kala transferde elini çabuk tutmak isteyen ekipler vitesi yükseltti. Bu kulüplerden Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Simon Falette'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ile transferde karşı karşıya. İşte o isim ve yaşanan transfer savaşının detayları...